اجتماع طارئ بمركز طبرق الطبي حول فيروس كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء مع مدير مركز طبرق الطبي ومدراء العيادات المجمعة وإدارة الخدمات الصحية والإمداد الطبي الإجراءات المتخذة حيال فيروس كورونا.

وأكد بوالخطابية خلال الاجتماع الطاريء على العيادات المجمعة لفتح أبوابها أمام المواطنين في جميع التخصصات الطبية.

وشدد رئيس المجلس على شرطة النجدة بمنع الزيارات ودخول السيارات إلى داخل المركز في خطوة احترازية ضد انتشار فيروس كورورنا.

وحمل بوالخطابية المسؤولية الكاملة لقطاع الصحة خلال هذه الفترة الحرجة وأن تستمر الأعمال طيلة الأربع وعشرين ساعة، مؤكدًا على ضرورة توفر كل مايلزم لمواجهة هذا المرض.

وشكل لجنة طوارئ برئاسة رئيس المجلس وعضوية قطاعات الصحة للتواصل مع قيادة المنطقة العسكرية التي أبدت مساعدتها للجنة ووضع كل إمكانياتها تحت طلب اللجنة.

وأثنى رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق على دور أحد المواطنين الذي تبرع بمقر ليكون حجر صحي خارج المدينة.

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