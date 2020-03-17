وزير الداخلية يصدر تعليماته بتعليق السفر عبر كافة المنافذ من يوم الخميس

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته لمدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بتعليق السفر عبر كافة المنافذ ابتداء من يوم الخميس 19 مارس الجاري.

هذا وجاء ذلك في بلاغ رقم “10” – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بشأن الخطة الاحترازية لمنع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا.

وتضمن البلاغ تعليمات معالي وزير الداخلية بتعليق السفر عبر كافة المنافذ، واقتصار السفر على حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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