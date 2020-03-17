رجال الشرطة يؤمِّنون مركز طبرق الطبي

ضمن الاستعدادات التي ينتهجها المجلس البلدي لبلدية طبرق لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المنطقة وعموم البلاد، تقوم مديرية الأمن بالتعاون مع إدارة مركز طبرق الطبي بتنظيم الحركة داخل المركز وبمحيطه، من أجل تنظيم حركة دخول وخروج السيارات للمركز.

وبناء على التعليمات الصادرة من بلدية طبرق بشأن أزمة كورونا منعت القوة الأمنية دخول السيارات للمركز واصطفاف السيارات داخله والتي تسبب عادةً حالة من الازدحام التي قد تحيل إلى الفوضى.

ونشرت شرطة النجدة التابعة لمديرية الأمن، عناصرها على مداخل ومخارج المركز لتنظيم الحركة وتوفير الحد الأمثل للأمن في محيط المركز والإقلال من الازدحام قدر الإمكان.

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