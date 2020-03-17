اجتماع موسع في البيضاء لبحث آلية التصدي لفيروس كورونا

عقد آمر المنطقة العسكرية الشرقية اللواء موسى المعداني اجتماعا مع مدير عام مستشفى البيضاء الدكتور عبد الرحيم مازق وممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور عبد العزيز الحلافي بحضور

معاون آمر الغرفة الأمنية المشتركة، وآمر إدارة التوجية المعنوي الجبل الأخضر وآمري الوحدات الأمنية بالمنطقة العسكرية، ومديري العيادات والمستشفيات وعدد من الأطقم الطبية.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر التوجية المعنوي فرع الجبل الأخضر بحث آلية التصدي لفيروس كورونا، وطرق الوقائية منه، وتنفيذ وتطبيق القرارات والإرشادات وكافة التعليمات الصادرة داخل نطاق المنطقة العسكرية الجبل الأخضر.

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