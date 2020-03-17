“الإغلاق” يهدد وحدة غسيل الكلى بمستشفى صرمان

تقرير | 218

في هذه الظروف الحرجة التي يخشى فيها الجميع من دخول فيروس كورونا للبلاد، تعاني وحدة غسيل الكلى بمستشفى صرمان التعليمي من نواقص حادة تهدد بإغلاقه حفاظاً على مرضى الكلى بداخله.

وتشهد الوحدة نقصا كبيرا في جميع المواد التشغيلية وبعض الأدوية المصاحبة لغسيل الكلى والمواد الكيماوية، كما تعاني أيضاً من نقص حاد في إمدادات الدواء من وزارتي الصحة بالوفاق والليبية الأمر الذي يهدد القسم بالتوقف التام عن العمل بحال عدم توفير المواد التشغيلية له خاصة أنابيب التوصيل بالجهاز التي تنفذ كميتها المحدودة الخميس المقبل.

ويناشد مشرف وحدة غسيل الكلى بصرمان والعاملون بالقسم الحكومات ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني أن يقفوا مع هذا المرفق الحيوي لتوفير المواد اللازمة للتشغيل والأدوية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين وللمرضى لاسيما، أن مرضى الكلى تنقصهم المناعة ومهددين في حال دخول فيروس كورونا للبلاد.

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