

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 March, 2020

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،صباح اليوم الثلاثاء ،برؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، في إطار التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات جائحة وباء كورونا.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس النواب حمودة سيالة، وتحدث السراج خلال الاجتماع عن المعركة الخطيرة التي تخوضها ليبيا ودول العالم اجمع ضد جائحة كورونا، وأشار إلى الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ والتعبئة التي اعلنها لمواجهة هذا الخطر الداهم، وما تشمله من إجراءات احترازية وقائية مشددة، وقال ان للبلديات دور أساسي ومحوري في هذه المواجهة، بالمتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية.

وان يتم التنسيق الكامل بين البلديات ولجنة الأزمة التي تم تشكيلها، لمتابعة التطورات وتنفيذ الحماية والتحصين والعلاج، وقال ان هذه الإجراءات ستكون خاضعة للتقييم المستمر ،كما تطرق إلى مشكلة تكدس القمامة التي تمثل خطرا كامنا وبما يفرض سرعة العمل على معالجتها.

وأكد أيضا على ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.