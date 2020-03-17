مدير إدارة المستشفيات يعقد اجتماعا بمسؤولي قطاع الصحة بالكفرة

قد مدير إدراة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة اجتماعا مع مديري المستشفيات والمراكز التخصصية بالكفرة للوقوف على استعدادات البلدية لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات سابقة تم فيها رسم خارطة طريق لمجابهة هذا الوباء، حيث تقرر خلال هذا الاجتماع البدء فعليا في تجهيز قسم خاص بالعزل بسعة 24 سرير عناية بمستشفى الشهيد عطية الكاسح كإجراء وقائي أولي ببلدية الكفرة، بالإضافة إلى تجهيز عشرة أسرة عناية بمجمع عيادات ليبيا بحي الشورى.

كما تم البدء فعليا أيضا في تجهيز ستين سريرا لحالات الاشتباه والحجر الصحي بالكفرة، ومن المتوقع أن تنتهي جميع أعمال التجهيز في غضون أيام.

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