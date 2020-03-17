إعلان حالة الطوارئ القصوى ببني وليد واتخاذ إجراءات وقائية من «كورونا»

أعلن المجلس البلدي بني وليد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ القصوى في البلدية واتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من خطر انتشار فايروس «كورونا المستجد»، وتكليف جهاز الحرس البلدي بقفل المقاهي والسوق الشعبي داخل المدينة.

وذكر المجلس البلدي بني وليد أنه سيعمل على تجهيز سيارة أمن بالتعاون مع مكتب هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتجول في المدينة للتعريف بخطر الإصابة بفيروس «كورونا» والتستر عليه من الناحية الدينية.

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وأضاف أنه سيجري العمل على تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الأجهزة والآلات والأدوات المشتركة، مشددا على ضرورة إلزام كافة الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية واقتصار تسيير الأعمال بأقل عدد من الموظفين.

كما دعا المجلس البلدي بني وليد في البيان كافة الجهات الأمنية والصحية في البلدية إلى القيام بمهامها ومراقبة مداخل المدينة وفحص المارين من منافذ المدينة.

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