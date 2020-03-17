الحويج يطلع عقيلة صالح عن اتصالاته مع الصحة العالمية والصين للاستفادة من تجربة السيطرة على “كورونا”

أخبار ليبيا24

اطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج رئيس مجلس النوا عقيلة صالح اليوم الثلاثاء على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية، وجمهورية الصين للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها.

وقال المستشار الإعلامي حميد الصافي أن الحويج أوضح لصالح كيفية مساهمة منظمة الصحة العالمية، وجمهورية الصين مع ليبيا في هذا الشأن في حال وصول المرض إليها.

وأكد الصافي أنه نوقش خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا الفيروس المنتشر حديثا.

وأشار إلى أن وزير الخارجية اطلع رئيس مجلس النواب على أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا.

وذكر المسشتار الإعلامي أن الحويج وضع صالح في صورة آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ولفت الصافي إلى أن وزير الخارجية وضع رئيس مجلس النواب في مستجدات المشهد، ونتائج زياراته لسوريا والمغرب والجزائر ومدى متانة العلاقات التي تربط ليبيا معها حاليا.

وأكد المسشار الإعلامي أنه تم أيضًا مناقشة بعض التطورات على الساحة العالمية وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24