لجنة الأزمة تتابع التدابير المتخذة لمواجهة «كورونا»

انعقدت لجنة الأزمة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التدابير المتخذة بشأن مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتتكون اللجنة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، و ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، حمودة سيالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وذلك حسب بيان للمجلس الأعلى للدولة.

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وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا، حسب البيان.

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