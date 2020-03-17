اخبار ليبيا الان

المسماري يقرر وضع نفسه في الحجر الصحي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

المسماري يقرر وضع نفسه في الحجر الصحي

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

17 March, 2020

قال اللواء احمد المسماري  الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي انه  قرر والفريق المرافق له وضع أنفسهم في الحجر الصحي وذلك بعد العودة من رحلة عمل خارجية ، رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة لمدة أسبوعين.
وأضاف المسماري في تجيونة على صفحته في الفيسبوك أن سيتابع كل المستجدات وسيطلع الجمهور عليها اول بأول عبر الفيسبوك او عبر القنوات وأن لزم الأمر الظهور في بيان مصور .
وقال ان السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ان لا يكون  من المشاركين في تفشي هذا الوباء.

رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك