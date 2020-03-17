المسماري يقرر وضع نفسه في الحجر الصحي
بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |
17 March, 2020
قال اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي انه قرر والفريق المرافق له وضع أنفسهم في الحجر الصحي وذلك بعد العودة من رحلة عمل خارجية ، رغم عدم وجود أي أعراض للإصابة لمدة أسبوعين.
وأضاف المسماري في تجيونة على صفحته في الفيسبوك أن سيتابع كل المستجدات وسيطلع الجمهور عليها اول بأول عبر الفيسبوك او عبر القنوات وأن لزم الأمر الظهور في بيان مصور .
وقال ان السلامة العامة من الأولويات وعلى الجميع الالتزام بالقرارات الصادرة وتنفيذ التعليمات ويجب ان لا يكون من المشاركين في تفشي هذا الوباء.
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