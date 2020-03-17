فور عودته من فرنسا.. باشاآغا يشارك بإجتماع لجنة الأزمة لمناقشة مكافحة فيروس كورونا

ليبيا – شارك عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق اليوم الثلاثاء فور عودته من فرنسا بإجتماع لجنة الأزمة المشتركة بحضور رئيس الرئاسي السراج بمقر المجلس الرئاسي بقاعدة أبو ستة البحرية.

الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد ، كما ناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع رفقة باشاغا والسراج كل من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير، ورئيس ديوان محاسبة طرابلس خالد شكشك، ورئيس البرلمان الموازي حمودة سيالة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية