صبراتة تُطهّر شوارعها تحسبا لتسلل كورونا

تقرير| 218

تتواصل في مدينة صبراتة الإجراءات الاحترازية تحسباً من دخول فيروس كورونا للبلاد ويتخذ المجلس البلدي خطوات متسارعة في هذا الاتجاه.

وتعاون كل من المجلس البلدي صبراتة، ولجنة الطوارئ، وشركة الخدمات العامة، وهيئة السلامة الوطنية، ومكتب الإصحاح البيئي، وجهاز الحرس البلدي، ورجال المرور، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وبدعم من المحال التجارية ورجال الأعمال بالمدينة، لإطلاق حملة لرش المبيدات الحشرية وتنظيف أنحاء المدينة بالمواد المطهرة والمعقمة.

وتأتي هذه الحملة الموسعة في إطار العمل على الوقاية من أمراض عدة وفيروسات أبرزها هذه الأيام فيروس كورونا الجديد.

وتركز الحملة على داخل المدينة وخلال الطريق الرئيسي والشوارع الخلفية والأزقة والطرق العامة.

وأكد مدير شركة الخدمات العامة لمدينة صبراتة على استمرار الحملة لمدة أسبوع كامل ورش المبيدات للوقاية من الفيروس وتحسباً قبل وصوله أي في خطوة احترازية للحد من انتشاره.

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