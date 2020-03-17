فخامة رئيس مجلس النواب يتسلم مشروع تعديل قانون العمل السياسي والقنصلي

القبة 17 مارس 2020 (وال)- تسّلم فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسي والقنصلي من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

هذا وقد سلم الوزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج فخامة الرئيس، إحالة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني لمشروع القانون.

وبحث فخامته خلال اللقاء؛ مع الوزير الخارجية آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عامًا، في الوقت الذي أكد فيه معالي الوزير أن القانون بحاجة للتطوير، آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لطرح المشروع على السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

من جهة أخرى، اطلع فخامة الرئيس؛ على أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم، خاصة تلك التي انتشر فيها فيروس “كورونا” المستجد.

وكان الوزير الخارجية قد وضع فخامة الرئيس؛ في صورة آليات التواصل مع أبناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان، وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبدوره أطلع الوزير الحويج فخامة الرئيس؛ على الاتصالات الدولية التي أجراها معاليه مع منظمة الصحة العالمية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، للاستفادة من تجربة السيطرة على الفيروس واحتوائها، وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن حال وصول المرض إليها لا قدر الله.

وناقش الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة منع وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للفيروس، إضافة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا الفيروس المنتشر حديثًا.

ووضع الحويج فخامة الرئيس في مستجدات المشهد، ونتائج زياراته لسوريا والمغرب والجزائر، ومدى متانة العلاقات التي تربط ليبيا معها حاليًا، إلى جانب مناقشة بعض التطورات على الساحة العالمية، وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأشاد فخامة رئيس مجلس النواب بدور وزير الخارجية على ما قام به، لتأكيد شرعية الحكومة الليبية؛ باعتبارها الجسم الشرعي التنفيذي الوحيد الممنوح الثقة من مجلس النواب. (وال- القبة) إ م/ ر ت

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