اجتماع لتعزيز دعوة وزارتي الخارجية والصحة لتكثيف الجهود المحلية والدولية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السيدة فيروز البرجو اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيقي بالشراكة مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة.

هذا وترأس أعمال الاجتماع الذي جاء عقب دعوات أطلقتها وزارتي الخارجية والصحة، لتكثيف الجهود المحلية والدولية لمواجهة خطر انتشار فيروس “كورونا” المستجد، السيد مدير مكتب الوزير سعادة السفير عبد الحميد المقيرحي، بحضور مدير إدارة الإعلام الخارجي السيد مالك الشريف، وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة، وممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية بينها منظمة الصحة العالمية WHO، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الإنسانية OCHA-بنغازي، ومنظمة الإغاثة الأولية PUI، ومنظمة أكتد ACTED، والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة Handicap International، والهيأة الطبية الدولية IMC، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر IRCE).

وتم خلال الاجتماع؛ الاتفاق على إلزامية نشر الوعي حول آليات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (COVID-19)، والأعراض المصاحبة له، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية WHO، ووفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة، من أجل الوقاية والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، كانت قد دعت في وقت سابق؛ المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، إلى إتباع التعليمات الصحية الصادرة عن البلدان المقيمين بها. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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