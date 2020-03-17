مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للمواني ينفي لـ “وال” وصول فيروس “كورونا” المستجد لميناء بنغازي وإغلاقه

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- نفى مدير مكتب الإعلام بالشركة الليبية للمواني اليوم الثلاثاء، الشائعات بشأن وصول فيروس “كورونا” المستجد إلى ميناء بنغازي البحري وإغلاقه.

وأكد ناصر بوزيد المغربي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن الميناء يعمل بشكل مستمر، وأن إدارة الشركة الليبية للمواني اتخذت إجراءات احترازية عبر توزيع كمامات وقفازات اليد على العاملين، ومادة الكحول لغسل اليدين لكافة العاملين في الميناء وإدارتها.

وأشار المغربي إلى أن السفن التي تدخل إلى المياه الإقليمية الليبية، يتوجه إليها فريق عمل الحجر الصحي، ويقوم بالكشف عليها.

وأوضح المغربي بشأن الإجراءات المتبعة حيال السفن التي ترسو في الميناء، قائلا “القترة التي خرجت منها السفينة ووصولها إلى مدينة بنغازي، تحتاج إلى مدة تصل من 10 أيام إلى 15يومًا، وهي كفيلة بظهور أعراض المرض”.

وأضاف المغربي أن السلطات والحجر الصحي؛ يقومون بأعمالهم على أكمل وجه، وفي خطوة لتفادي التجمعات قال إن إدارة الشركة الليبية للمواني، أعطت للعنصر النسائي راحة، وتم تقليص فئة المناولة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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