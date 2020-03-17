الجفرة تتجه لتطبيق إجراءات عاجلة تحسبا لكورونا

تقرير | 218

عقدت كافة فروع الجهات الرسمية في الجفرة، وعلى رأسها المستشفيات والمراكز الصحية والهلال الأحمر من مختلف مدن البلدية، اجتماعا موسعا لبحث سبل تدشين حملة لمكافحة وباء كورونا، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية منه بشكل فوري وعاجل.

وشدد المجتمعون على تكثيف التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الأجهزة اللازمة للكشف عن الوباء حتى تكون الحملة فعالة لتصل لكافة المواطنين في المنطقة لتجنب إصابتهم.

مجهودات مكثفة تقوم بها الجهات المعنية إلا أنها لا تتحمل المسؤولية لوحدها فالجزء الأكبر من المسؤولية يقع على المواطنين بالتزامهم البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان واتباع طرق الوقاية لتجنب الإصابة بالفيروس الذي بات يهدد العالم.

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