اشتباه في حالة مصابة بأعراض «كورونا» بمركز طبرق الطبي

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، الدكتور عدنان بودية دخول حالة مشتبه في إصاباتها بأعراض فيروس «كورونا» أمس الإثنين إلى المركز، بحسب ما نشرته صفة المركز على «فيسبوك».

وأضاف بودية أن الحالة خرجت اليوم الثلاثاء من المركز بعد التأكد من خلوها من الإصابة بفيروس كورونا بعدما أظهرت التحاليل الطبية التي أجريت لها أن «النتيجة سلبية وأن المريض يعاني من التهاب لا أكثر».

وأوضح أن الحالة المشتبه بها دخلت مركز طبرق الطبي فجر أمس الإثنين وجرى استدعاء فريق التدخل السريع ووضع الحالة بقسم العزل على الفور وفق الإرشادات المتبعة من مركز مكافحة العدوى ووزارة الصحة.

وأضاف بودية أنه جرى «أخذ العينات المطلوبة من قبل الفريق وإرسالها إلى مركز مكافحة العدوى وخرجت النتيجة مساء اليوم الثلاثاء والتي أثبتت أن النتيجة سالبة وأن المريض يعاني التهاب لا أكثر».

وتشدد إدارة مركز طبرق الطبي هذه الأيام الإجراءات الوقائية والاحترازية من حيث الدخول والخروج والنظافة العامة وغيرها خوفا من انتشار فيروس كورونا.

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