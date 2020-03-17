السراج: المعركة خطيرة ضد جائحة كورونا

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء برؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، في إطار التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات جائحة كورونا.

وقال السراج خلال الاجتماع إن الإمكانيات متاحة للبلديات لتنفيذ إجراءات مواجهة الوباء، مؤكدا على توفير المخصصات الضرورية للبلديات للقيام بدورها في تنفيذ هذه الإجراءات ، إضافة لتوفير احتياجات النازحين ، ومستلزمات التعامل مع مشكلة تكدس القمامة.

وتحدث السراج خلال الاجتماع عن المعركة الخطيرة التي تخوضها ليبيا ودول العالم اجمع ضد جائحة كورونا، وأشار إلى الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ والتعبئة التي اعلنها لمواجهة هذا الخطر الداهم، وما تشمله من إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وقال ان للبلديات دور أساسي ومحوري في هذه المواجهة، بالمتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية. وان يتم التنسيق الكامل بين البلديات ولجنة الأزمة التي تم تشكيلها، لمتابعة التطورات وتنفيذ الحماية والتحصين والعلاج، وقال ان هذه الإجراءات ستكون خاضعة للتقييم المستمر.