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غدامس تستعد طبياً لمواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل بلديات ليبية عدة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة البلديات الحدودية ومنها بلدية غدامس التي تلقت معونات من منظمة الصحة العالمية.

واستقبل مستشفى غدامس العام شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأبدت منظمة الصحة العالمية اهتماما بالغا لبلدية غدامس بسبب موقعها الاستراتيجي الحدودي الواقع بين دولتي تونس والجزائر وأيضا لوقوع المدينة في خط الهجرة غير القانونية.

لهذا لابد من توخي الحذر والإسراع بتنفيذ اجراءات وقائية احترازية للمنع والحد من دخول وانتشار الفيروس بنطاق البلدية، يجب على الحكومتين الوفاق والليبية التركيز على المناطق الحدودية أكثر وضبط الدخول إلى البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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