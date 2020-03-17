دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل اللجنة النيابية المكلفة ببحث المغالطات الواردة في تقرير هيأة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، اللجنة النيابية المكلفة من قبل فخامة رئيس مجلس النواب، بناء على طلب من دولة الرئيس؛ لبحث المغالطات الواردة في تقرير هيأة الرقابة الإدارية عن عام 2018 م.

هذا وقد حضر اللقاء الذي عقده دولته في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء الأستاذ صلاح ماضي، وأعضاء اللجنة أعضاء مجلس النواب وهم رئيس اللجنة التشريعية والقانونية الأستاذ رمضان شمبش، وعضو مجلس النواب الدكتور سلطنة المسماري، وعضو مجلس النواب الأستاذ محمد لفيرس.

وتشكلت هذه اللجنة النيابية بطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء، لدراسة الردود الحكومية عن المغالطات التي نشرت في تقرير هيأة الرقابة الإدارية.

واستمعت اللجنة اليوم الثلاثاء، للردود القانونية التي تثبت المغالطات التي وردت في تقرير هيأة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة.

وستجتمع اللجنة يوم غد الأربعاء، بالإدارة المالية في ديوان مجلس الوزراء، استكمالا لاجتماع اليوم؛ للاستماع لردود الإدارة المختصة عن المغالطات التي تم دحضها بالمستندات. (وال- بنغازي) ر ت

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