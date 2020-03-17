“الأعلى للقبائل” يبحث في جرمة‎ ملف المصالحة

من أجل تعزيز مبدأ المصالحة بين أبناء الشعب الليبي، وصل وفد من المجلس الأعلى للقبائل الليبية إلى مدينة جرمة، حيث التقى وجهاء وأعيان المجلس الاجتماعي وادي الحياة بحضور آمر مجموع المناطق العسكرية بالمنطقة الجنوبية وعدد من الضباط المرافقين له.

وألقى عدد من ممثلي المجلس البلدي الغريفة وبنت بية وأوباري والاجتماعي والأعلى، كلمات توصف حفاوة اللقاء والحديث حول توحيد الصفوف لمواجهة التدخل التركي في شؤون البلاد، وأخرى تتحدث عن المصالحة الشاملة ونبذ الخلافات بين أبناء الوطن، بدءا من الجنوب الليبي، مؤكدين على ضرورة تحقيق المصالحة في مرزق لتعود كما كانت في السابق أخوة متآلفين ومتحابين دون أحقاد.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات يقوم بها المجلس الأعلى للقبائل الليبية في مختلف مناطق الجنوب الليبي ضمن جهود القوات المسلحة الليبية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودعم المجلس في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد من جميع جوانبها السياسية والاقتصادية.

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