دولة رئيس مجلس الوزراء يطّلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق في مواجهة فيروس “كورونا”

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية طبرق في مواجهة كورونا ومنع وصول المرض إلى ليبيا.

وذلك خلال الاجتماع الذي عقده دولته في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن الدائرة الأستاذ الصالحين عبد النبي.

وناقش دولته خلال الاجتماع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلدية طبرق باعتبارها منطقة حدودية.

وشدّد دولة الرئيس على ضرورة تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا”، التي يُشرف على عملها، من خلال ضرورة قفل جميع المنافذ، ومداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية، وضرورة القبض على المهربين.

من جهة أخرى، تطرق الاجتماع إلى مشاريع المياه والصرف الصحي ببلدية طبرق، إضافة إلى موضوع نقل القمامة، فيما أكد دولة الرئيس أن تعليماته تقضي بإنهاء هذه المشاكل في أقرب وقت. (وال- بنغازي) ر ت

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