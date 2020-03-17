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مصدر بالرئاسي يكشف قيمة الترتيبات المالية لـ 2020 وبنودها

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الميزانية التي اعتمدت الإثنين من قبل المجلس الرئاسي تقدر بـ38.5 مليار، وفقاً لتصريحات اعلامية.

وبحسب تلمصدر فإن الحصة الأكبر من الميزانية خصصت لبند المرتبات بما يقارب 21 مليار و680 مليون دينار، والباب الثاني “باب النفقات التسيرية” خصص له 6 مليار و567 مليون دينار، والباب الثالث خصص له ملياريْن و100 مليون دينار، أما الباب الرابع فقد خصص له 5 مليار و600 مليون دينار بحسب مدير مكتب محافظ “المركزي“.

ويرجع اعتماد الميزانية بقيمة مخفضة إلى الإقفال الذي طال الموانئ النفطية بشكل مفاجئ وإنهيار اسعار النفط عالمياً، مع اتخاذ إجراء تقشفي في المرتبات وغيرها من البنود.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني اعتماد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الترتيبات المالية للعام 2020 دون الكشف عن قيمتها.

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  • كان من الأجدر التحلي بقدر من الشجاعة وعمل تخفيض أكبر على مخصصات الباب الثاني (النفقات التسييرية) فأغلب أموال هذا الباب تذهب إلى جيوب الموظفين الفاسدين على شكل فواتير مزورة لبنود القرطاسية والوقود وبدل مبيت والصيانة وقطع الغيار وغيرها .. في عام 2002 أجرى القذافي تخفيض في هذا الباب وصل إلى أكثر من 45% وفي عام 1999 قام بإلغاء 14 وزارة إلغاءا تاما بسبب شبه الفساد وهذا بسبب أن القذافي كان يرى أموال الدولة هي ملكه الخاص وبالتالي محافظته عليها هي محافظة على سيرورة النظام وإستمراره بعكس الأحوال الأن فإن الدولة الليبية لم يعد لها (صاحب) يخاف عليها وبالتالي نرى كل هذا التسيب والفساد والهدر في الاموال بدون حسيب أو رقيب لأن لا أحد يحرص على مركز الدولة المالي والكل (يخطف ويجري) كما يقول المصريين .. نسأل الله السلامة ولا حول ولاقوة إلا بالله

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