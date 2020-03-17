مصدر بالرئاسي يكشف قيمة الترتيبات المالية لـ 2020 وبنودها

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الميزانية التي اعتمدت الإثنين من قبل المجلس الرئاسي تقدر بـ38.5 مليار، وفقاً لتصريحات اعلامية.

وبحسب تلمصدر فإن الحصة الأكبر من الميزانية خصصت لبند المرتبات بما يقارب 21 مليار و680 مليون دينار، والباب الثاني “باب النفقات التسيرية” خصص له 6 مليار و567 مليون دينار، والباب الثالث خصص له ملياريْن و100 مليون دينار، أما الباب الرابع فقد خصص له 5 مليار و600 مليون دينار بحسب مدير مكتب محافظ “المركزي“.

ويرجع اعتماد الميزانية بقيمة مخفضة إلى الإقفال الذي طال الموانئ النفطية بشكل مفاجئ وإنهيار اسعار النفط عالمياً، مع اتخاذ إجراء تقشفي في المرتبات وغيرها من البنود.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني اعتماد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الترتيبات المالية للعام 2020 دون الكشف عن قيمتها.

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