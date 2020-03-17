دولة رئيس مجلس الوزراء يُؤكد على ضرورة تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط لمدينة بنغازي

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- أكد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.

وذلك خلال اجتماع عقده مع معالي نائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري.

وجاءت تعليمات دولة الرئيس خلال الاجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الدكتور المبروك سلطان، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، ومدير مكتب التخطيط بنغازي، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان مجلس الوزراء.

وشدّد دولة الرئيس على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط لموقعها القانوني في مدينة بنغازي، صادرًا تعليماته بضرورة تذليل كافة الصعاب وحلحلة كافة المشاكل لتفعيل ذلك بشكل عاجل. (وال- بنغازي) ر ت

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