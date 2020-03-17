بعد عودته من فرنسا .. باشاغا وخمسة من التابعين له يرفض الخضوع لكشف “كورونا” بمعيتيقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مصدر مُطلع، رفض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، للخضوع إلى الكشف عن فيروس كورونا في مطار معيتيقة، بعد وصوله من فرنسا، اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر في تصريحات صحفية، أنه وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها باشاغا والوفد المرافق له.

وأوضح المصدر أن سيارتين خاصتين بوزارة الداخلية وصلتا إلى مدرج المطار، في منطقة توقف الطائرة، تقلان الوزير والوفد المرافق له وغادروا جميعًا المنطقة.

وأكد المصدر في تصريحاته، أن الوفد المكون من 16 شخصًا، خضع للكشف الصحي المتبع في المطار، فيما رفض باشاغا إجراءات الفحوصات الطبية، هو و خمسة من الأفراد التابعين له وهم مدير مكتبه، وأحد حراسه الخاصين، إضافة لاثنين من أعضاء المراسم التابعة لوزارة الداخلية، ومدير مكتب العلاقات.

وفي ختام تصريحاته، أشار المصدر إلى أن أحد الأفراد المرافقين لباشاغا استهزأ بالإجراءات المتبعة في المطار للكشف عن فيروس كورونا، وسط استياء الموظفين والطاقم الطبي العامل بالمطار.

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