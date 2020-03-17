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بعد عودته من فرنسا .. باشاغا وخمسة من التابعين له يرفض الخضوع لكشف “كورونا” بمعيتيقة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن مصدر مُطلع، رفض وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، للخضوع إلى الكشف عن فيروس كورونا في مطار معيتيقة، بعد وصوله من فرنسا، اليوم الثلاثاء.
وذكر المصدر في تصريحات صحفية، أنه وعلى تمام الساعة الثالثة والنصف وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية وعلى متنها باشاغا والوفد المرافق له.
وأوضح المصدر أن سيارتين خاصتين بوزارة الداخلية وصلتا إلى مدرج المطار، في منطقة توقف الطائرة، تقلان الوزير والوفد المرافق له وغادروا جميعًا المنطقة.
وأكد المصدر في تصريحاته، أن الوفد المكون من 16 شخصًا، خضع للكشف الصحي المتبع في المطار، فيما رفض باشاغا إجراءات الفحوصات الطبية، هو و خمسة من الأفراد التابعين له وهم مدير مكتبه، وأحد حراسه الخاصين، إضافة لاثنين من أعضاء المراسم التابعة لوزارة الداخلية، ومدير مكتب العلاقات.
وفي ختام تصريحاته، أشار المصدر إلى أن أحد الأفراد المرافقين لباشاغا استهزأ بالإجراءات المتبعة في المطار للكشف عن فيروس كورونا، وسط استياء الموظفين والطاقم الطبي العامل بالمطار.

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  • الساكت عن الحق شيطان اخرس – ولا يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور:
    17 مارس، 2020 الساعة 10:59 م
    مصراتة هي الوباء الأزلي على الشعب الليبي في جميع المناطق يجب ازاحة مصراتة عن اي قرار سياسي او حكومي في ليبيا – بأسرع وقت ممكن ولا يمكن العمل مع جهلة وانتهازيين وأغبياء رأسماليين وإخوانيين سفلة – يتلاعبون بثروات واقتصاد وأمن الشعب الليبي باسم الدين والتسييس والاعتمادات والتزوير -يجب على الشعب الليبي الاجتماع المغلق وتدبر الأمور الداخلية دون اي تدخلات خارجية المرفوضة مسبقا – والخروج بحلول تقصى فيها الافكارً المصراتية العميلة والتي تحاول محاولات باءسة لنقل موسسات الدولة الليبية لمدينتهم – وين علماء الزنتان وين علماء ترهونة وين علماء طرابلس العاصمة وين علماء اجدابيا وين علماء سبها وين علماء فزان – يحب الاجتماع الداخلي بين اطياف الشعب الليبي ومعرفة ما يجري –من تواجد السوريين الخونة واللبنانيين والآتراك والقطريين في موسسات الدولة والمصارف …!!!
    – ويجب العمل على ضبط الادارات أمنيا – ابتداء من المراكز الامنية والدوائر الحكومية والإعلامية والمراكز الثقافية والدينية والصحية والتعليمية والمرافق الاخرى مثل الصناعات والمرافق النفطية والحقول والمشاريع الاخرى

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