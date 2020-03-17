السراج يؤكد على الدور الأساسي للبلديات لمواجهة وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الغربية، في إطار التعبئة العامة لمواجهة مخاطر وتداعيات الجائحة لفيروس كورونا.

وتحدث السراج، خلال الاجتماع عن المعركة الخطيرة التي تخوضها ليبيا ودول العالم أجمع ضد جائحة كورونا، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ والتعبئة التي اعلنها لمواجهة هذا الخطر الداهم، وما تشمله من إجراءات احترازية وقائية مشددة.

وأكد السراج، على الدور الأساسي والمحوري للبلديات لمواجهة الفيروس، وذلك بالمتابعة والرصد، وإلزام الجميع بالسلوكيات الوقائية الصادرة عن الأجهزة الطبية والأمنية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وطالب السراج، البلديات بالتنسيق الكامل بين البلديات ولجنة الأزمة التي تم تشكيلها، لمتابعة التطورات وتنفيذ الحماية والتحصين والعلاج، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستكون خاضعة للتقييم المستمر.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في كلمته خلال الاجتماع، إلى مشكلة تكدس القمامة التي تمثل خطرا كامنا وبما يفرض سرعة العمل على معالجتها، قائلا: “رغم خطورة وباء كورونا، يجب أن لا نهمل توفير الرعاية الطبية لمن هم بحاجة إلى العلاج من الأمراض الأخرى”.

وشدد فائز السراج، على ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثمنا جهود العاملين بالمجال الصحي والقائمين على الأمن، الذين يقع على عاتقهم مسؤوليات وأعباء كبيرة خلال الفترة الراهنة.

وجدد السراج، تأكيده على توفير المخصصات الضرورية للبلديات للقيام بدورها في تنفيذ هذه الإجراءات، إضافة إلى توفير احتياجات النازحين ومستلزمات التعامل مع مشكلة تكدس القمامة.

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