دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بغلق المساجد وفتحها فقط لإقامة أذان الأوقات  

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، قرارًا بغلق المساجد بشكل كلي، وفتحها فقط لإقامة أذان الأوقات.

هذا وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة من الكتاب – جاء فيه : “فقد تقرر غلق المساجد بشكل كلي وفتحها فقط لإقامة أذان الأوقات، وتكون إقامة الصلوات في البيوت، وذلك لحين التأكد من القضاء على هذا الفيروس وإنفراج الأزمة بسلام، وتعود الحياة لوضعها الطبيعي، وعلى آئمة المساجد والقيمين والأجهزة الأمنية والضبطية وضع ما جاء بهذا الكتاب موضع التنفيذ، وكل من يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية”.

“نتيجة لعدم تحمل هيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية “دار الإفتاء” لمسؤولياتهم المُلقاة على عاتقهم بشأن الإفتاء في الأمور التي تتعلق بصالح المواطن، وحرصًا منا على سلامة المواطن أينما كان، وتحسبًا لوقوع كارثة “لا قدر الله” بانتشار فيروس “كورونا”، من حيث أن الغالب في هذا الفيروس انتشاره بالأماكن المكتظة كالمساجد والأسواق والمقاهي وغيرها”. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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