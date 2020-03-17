“وال”.. تقرير حول مجموعات تطوعية على الانترنت لمواجهة خطر “كورونا”

بنغازي 17 مارس 2020 (وال)- لم تتوقف طلبات الانضمام إلى مجموعات تطوعية بدأت تصطف على شبكة “انترنت”، قُبيل انتشار نبأ حول شبهات إصابة مواطنين ليبيين بفيروس “كورونا” الأسبوع الماضي.

“أطباء الصحة معًا ضد كورونا”، واحدة من بين المجموعات التي ظهرت مؤخرًا تضم عدد 450 عضوا، تقودها طبيب صحة عامة في مركز بنغازي الطبي أماني الشاعري، تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفيروس المستجد.

وبحسب الشاعري: “جاءت فكرة المجموعة بعد أن شعرت أن الناس بحاجة لتعرف المعلومة الصحيحة، وأنه مع الأسف انتشرت معلومات كثيرة خاطئة حول الفيروس وطرق الوقاية منه، وقمنا بتشكيل فريق بمركز بنغازي الطبي لتوعية وتثقيف الأطباء، وفريق آخر يتولى تدريب عمال النظافة”.

وتقول أماني:” هذا دورنا وواجبنا كأطباء صحة عامة، فنحن طب وقائي بالدرجة الأولى”، وتقتضي خطة عمل المجموعة تحرك أعضاء الفريق كل حسب مكان عمله، لوضع خطة في كيفية التعامل مع مريض لو اشتبه به، وتدريب الطاقم الطبي على كيفية التعامل معه، وكذلك توعية المترددين على العيادة بأعراض وطرق الوقاية من المرض، وطريقة غسل اليدين”.

ونشطت مجموعة “الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس “كورونا”، تضم أطباء صحة عامة وأطباء أمراض سارية، ومكاتب الجودة والتثقيف الصحي، في تنظيم حملات للتوعية ونشر طرق الوقاية من الفيروس عبر توزيع كتيبات وإعلانات ورقية، في الأماكن العامة والمستشفيات والمتاجر والمؤسسات الحكومية.

وأشارت مسيّر المجموعة؛ طبيبة صحة عامة سعدة بوليفة، إلى أن المجموعة تم ضمها إلى لجنة التدريب والتطوير والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والمتفرعة من اللجنة العليا لمكافحة وباء “كورونا”.

“مجموعة الدعم المجتمعي لمكافحة وباء Covid-19 “، و”متطوعون ضد الكورونا ليبيا”، و”الوقاية من كوفيد 19(كورونا)”، والوقاية خير من العلاج covid19″، و”فيروس كورونا ليبيا (معلومات وطرق الوقاية)”، وغيرها من المجموعات والصفحات قد تشكل حملة واسعة للتوعية، ولكن في نفس الوقت قد تربك المواطنين الباحثين عن مصادر موثوقة لاستقاء المعلومة الصحيحة حول خطر الفيروس المستجد.

وتقول الناشطة “جميلة علي” اختصاصية إدارة وتمويل الصفحات والتصميم على موقع فيسبوك: “وصلتني طلبات عديدة للانضمام إلى مجموعات توعوية وتثقيفية حول وباء كورونا، لم انضم إليها، ولكنني قمت بطباعة وتصوير وتوزيع كتيبات على عدد من الصيدليات في مدينة بنغازي، تحوي نصائح وقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وتضيف الناشطة جميلة علي: “على الرغم من كمية المعلومات، إلا أن هناك من ليس لديه المعلومات، وتنساق وراء الإشاعات نقلاً عن مصادر غير موثوقة، وبدون أي إثباتات!، علينا توجيههم نحو الحقائق حتى لا يقعوا في المحاذير”.

في سياق ذاته، عقدت اللجنة الليبية العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد أمس الإثنين، اجتماعها الأول بمقر ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.

وبحث الاجتماع آليات توفير كافة المستلزمات، والاحتياجات الفنية والطبية والأمنية اللازمة؛ لعمل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا” والوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني. (وال – بنغازي) ف م/ ر ت

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