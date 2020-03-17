طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية والأمطار والحرارة ليوم الاربعاء

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس في ليبيا ليوم الاربعاء أن تشهد أجواءاً تميل للدفء بكل من المناطق الغربية والخليج والوسط بالإضافة إلى جنوب البلاد في حين تتأثر مناطق الشمال الشرقي بتيارات شمالية تجعل الحرارة أقل نسبياً خصوصاً بالجبل الأخضر.

وبحسب التقارير فإنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة ليل الثلاثاء على غدامس والحمادة ، وتنتقل صباح الغد إلى مناطق الشمال الغربي ، قد تكون متوسطة على مناطق عشوائية نتيجة الخلايا الرعدية ، وتتجدد الأحتمالية مساء الغد على الحمادة.

فيما اشارت التوقعات إلى أن الرياح تتواصل شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة نسبياً ومثيرة للغبار والأتربة بأغلب النصف الغربي من البلاد (الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي) تزامناً مع استمرار سيطرة منخفض صحراوي مركزه قرب الحدود الجزائرية…. وفي نفس الوقت من المتوقع أن تشهد المناطق الشرقية أجواء ربيعية مستقرة.

وفيما يلي تفاصيل الطقس ليوم الاربعاء:

المنطقة الغربية:

لا تزال الاجواء غير مستقرة والرياح نشطة على أغلب المناطق والتي تكون مثيرة للأتربة والغبار، مع سماء غائمة ومن المتوقع هطول الامطار المتفرقة والخفيفة الليلة والاربعاء ببعض المناطق بشكل متفرق.

طقس المناطق الوسط والجنوب:

الاجواء ما بين مستقرة ومتقلبة على مناطق الجنوب الغربي والريح نشطة وتكون مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق وسماء غائمة مع احتمالية ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق بشكل متفرق، فيما تشهد اجواء مناطق الجنوب الشرقي سماء صافية مع سحاب عابر والرياح معتدلة تقريباً.

المناطق الشرقية والجبل الاخضر:

السماء ما بين صافية وغائمة خصوصاً بمناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة وإنخفاض لدرجات الحرارة ويوم الخميس من المتوقع ارتفاع حالة التقلبات.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 17° – 23° درجة.

مناطق الوسط والجنوب مابين 19°- 33° درجة.

المناطق الشرقية والجبل مابين 13°- 20° درجة.

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