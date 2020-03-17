

ليبيا



القاهرة-بوابة افريقيا الاخبارية |

17 March, 2020

اجتمعت مساء اليوم الثلاثاء لجنة الأزمة بالسفارة الليبية في القاهرة، والخاصة بمتابعة تداعيات فيروس كورونا على الجالية الليبية في مصر.

و خصص الاجتماع الذي ترأسه القائم بأعمال السفارة (فوزي تنتوش) لوضع الترتيبات اللازمة لحل ملف المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر جراء الغاء رحلات الطيران وقفل الاجواء.

واسفر الاجتماع عن تكليف شركتي أويا وزاد الخير الليبيتين للنقل البري على تسيير رحلات برية يوميا بين القاهرة وبنغازي وطرابلس.

كما تم تخصيص رقم هاتفي لتلقي بلاغات العالقين وتسهيل امر عودتهم لأرض الوطن.

وفق بيان صادر عن القسم القنصلي بالسفارة تم انشاء غرفة طوارئ بالملحقية الصحية الليبية بمدينة نصر لتلاقي بلاغات الاصابة – لا قدر الله – وتقديم الدعم الصحي اللازم.

حضر الاجتماع رئيس القسم القنصلي السيد (طارق الحويج)، ورئيس المكتب الصحي المكلف (محمد احريز)، والملحق الأمني (عبد السلام الشناق)، ومساعد الملحق الفني (ميلود المصري)، ومساعد المراقب المالي (رمزي عسكر)؛ بالاضافة الى مندوبين عن شركتي النقل اويا وزاد الخير.