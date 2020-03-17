القنصلية الليبية بتونس تطلق برنامج لدعم الليبيين العالقين بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب مصدر دبلوماسي ليبي، من الليبيين العالقين في تونس من سكان شرقي ليبيا، بتجهيز صور لجواز السفر وختم دخول تونس ليتم إيصالها مباشرة بمدير المكتب الصحي بالقنصلية الليبية عزالدين الفرجاني.

وتابع المصدر الدبلوماسي، أنه بسبب انتشار فيروس كورونا في تونس قامت القنصلية الليبية برئاسة القنصل محمد اقريو، والمكتب الصحي برئاسة الدكتور هيثم شعبان، والدكتور عزالدين الفرجاني بإطلاق برنامج لدعم الليبيين العالقين بمطارات تونس.

وأكد المصدر على توفير المسكن والعلاج للمواطنين الليبيين، موضحًا أن القنصلية الليبية في تونس تعتبر أول قنصلية تهتم بالرعايا الليبيين العالقين بالخارج.

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