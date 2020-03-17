حِفاظاً على سلامة المواطنين .. مدير أمن بنغازي يغلق كافة الأسواق الشعبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز تعليماته بإغلاق كافة الأسواق الشعبية بشكل مؤقت في المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها وزارة الداخلية حِفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وطالب عبد العزيز بإغلاق ما يعرف بسوق العشية “اجنيهين”، وسوق الجُمعة وما يعرف بسوق السيارات نظراً لكثرة التجمع في هذه الأماكن والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة الليبية بمنع التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث أن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية.

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