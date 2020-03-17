الولايات المتحدة تدعو لهدنة انسانية في ليبيا لاحتواء كورونا

دعت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى حكومتي الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المتستمرّ لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فايروس كورونا المستجدّ.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الامريكية في طرابلس عبرت فيه عن دعمها بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية.

وحث البيان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين. حيث ستمكّن مثل هذه الهدنة المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

واعربت السفارة الامريكية عن آمالاها القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبييْن على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي.