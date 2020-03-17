تعقيم مستشفى الهواري العام في بنغازي للوقاية من «كورونا»

شرع مكتب مكافحة العدوى في بنغازي، الثلاثاء، في تعقيم مرافق وأقسام مستشفى الهواري العام بالمدينة؛ للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» والهادفة إلى المحافظة على سلامة المرضى والمواطنين والعاملين بالمستشفى، وذلك حسب تصريح مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هاني العريبي، إلى «بوابة الوسط».

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ولفت العريبي إلى أن عملية التعقيم جرت بالتعاون مع شركة «الهبة» لأعمال النظافة، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة العدوى بالمستشفى.

يشار إلى أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أصدرت تعليمات عاجلة لكافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بإيقاف الزيارات لنزلاء المستشفيات حفاظًا على سلامتهم، وذلك ضمن إجراءات احترازية أتخذتها الوزارة للتقليل الازدحام لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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