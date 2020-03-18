اونيس : باشاآغا أمل جديد ومثال حي ورجل دولة بامتياز

ليبيا – أشاد رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق حسم اونيس بوزير داخلية حكومتهم فتحي باشاآغا قائلًا أن هناك فرق شاسع بين رجل الدولة وبين أدوات هدم الدولة كبعد المسافة بين السماء والأرض .

وقال اونيس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، الثلاثاء ، مشيرًا لباشاآغا أن الأول هو من يعبد الطريق نحو الهدف المنشود، وهو الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات .

وأضاف : ” ان الدولة المدنية ماسالت كل هذه الدماء الزكية إلا لأجلها ” .

أما الثاني فهو الذي قال بأنه يؤسس لدولة الفوضى ويكرس الإحتكام لقانون الغاب وأضاف : ” السيد فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم يؤكد أنه رجل دولة بإمتياز ” .

وختم قائلًا : ” ان المواقف الوطنية لباشاآغا وقراراته المسئولة ليست إلا دليل حي على أننا امام أمل جديد لعودة هيبة الدولة، وبرهان جديد على أن الدول لن تنهض أو تتجاوز ازماتها إلا بالرجال ” .

المرصد – متابعات

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