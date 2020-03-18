الحكومة الليبية تعقد اجتماعا موسع مع منظمات دولية لمكافحة كورونا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعا تنسيقيا بالشراكة مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، ترأسه مدير مكتب الوزير السفير عبدالحميد المقيرحي، بحضور مدير إدارة الإعلام الخارجي مالك الشريف.

وشارك في الاجتماع، ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالموضوع منظمة الصحة العالمية ، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الانسانية -بنغازي، ومنظمة الإغاثة الدولية ، ومنظمة أكتد، والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة، والهيئة الطبية الدولية، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر.

وتم الاتفاق في الاجتماع التنسيقي، على إلزامية نشر الوعي حول آليات الوقاية من فيروس كورونا، والأعراض المصاحبة له، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ووفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، من أجل الوقاية والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا.

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