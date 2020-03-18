صحة الوفاق تعقد الاجتماع الأول للجنة القطاعات لمكافحة كورونا

عقد وزير الصحة في حكومة الوفاق عمر احميد، الاجتماع الأول للجنة متعددة القطاعات التي شكلها المجلس الرئاسي للاستجابة لفيروس كورونا.

وحضر الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض, ووكيل وزارة الداخلية, ووكيل وزارة المواصلات, ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيس اتحاد طلاب ليبيا.

وناقش الاجتماع آلية العمل المشترك بين وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارات الداخلية والمواصلات والاقتصاد والتعليم لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا.

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