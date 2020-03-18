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المركز الوطني يطلق برنامج التدريب والتوعية والوقاية من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، برنامجه التدريبي ضمن خطته الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا.

ويحمل البرنامج التدريبي اسم ” البرنامج الوطني للتوعوية والتدريب والوقاية “، ويستهدف عدة قطاعات مختلفة ذات الارتباط المباشر بملف فيروس كورونا.

ويسعى البرنامج, تدريب وتأهيل مدربين في مجال التوعية والتثقيف الصحي من وزارة الداخلية, التعليم, المؤسسات الصحية, العاملين بالمنافذ, الصحفيين والإعلاميين فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني.

كما يستهدف البرنامج تدريب الكوادر الطبية في المؤسسات الصحية، على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه، من حيث البلاغات وطرق الوقاية, فضلا عن كيفية التعامل من حيث الوقاية الشخصية وتقديم الخدمة الصحية داخل غرف العزل.

ويضمن البرنامج الوطني للتوعوية والتدريب والوقاية , شعار #الوقاية تحميني وتحميك.

ويأتي البرنامج التدريبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والكشافة والمرشدات و الهلال الأحمر الليبي, وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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