اللجنة المشتركة لـ«تعليم الوفاق» و«مكافحة الأمراض» تنظم ورشة عمل حول «كورونا»

نظمت اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم في حكومة الوفاق والمركز الوطني ورشة عمل حول فيروس كورونا المستجد، وكيفية انتشاره، ومخاطره وطرق الوقاية منه.

وجرت فعاليات الورشة أمس الثلاثاء في قاعة الاجتماعات بمقر ديوان الوزارة، تخللها تقديم ثلاثة محاضرات توعوية للتعريف بالمرض وطرق الوقاية منه، إضافة إلى توزيع الخطة الوقائية التي أعدتها اللجنة على المشاركين؛ بهدف تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية بالمراقبات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتهدف الورشة بحسب القائمين عليها إلى توحيد الخطاب الوقائي وتنفيذ برامج تدريبية ونشر الوعي بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه بين أفراد المنظومة التربوية والتعليمية بداية بأهل الاختصاص من مشرفين ومسعفين صحيين ووصولا إلى الطلاب والمعلمين والاداريين داخل المؤسسات التعليمية.

يذكر أن وزير التعليم محمد عماري، أصدر يوم الإثنين الماضي قرارا بتشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة ومركز مكافحة الأمراض، وتهدف إلى المراجعة الدائمة لخطة الوقاية من الفيروس.

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