افتتاح قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى ابن سينا في سرت

احتفلت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي بقص الشريط لافتتاح المقر الجديد الإيوائي لقسم العزل والامراض السارية بالمستشفى الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والغرف الايوائية المجهزة لاستقبال المرضى الذين يعانون من أمراض وبائية.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر سالم واللواء سالم درياق وامر الغرفة الامنية سرت ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمى الدكتور علي الزرقاء ومدير ادارة الإعلام ببلدية سرت وعدد من مدراء الادارات والاقسام الطبية ومدير الخدمات الطبية بمستشفى ابن سينا التعليمي ورئيس قسم العزل وعدد من العناصر الطبية والمساعدة بالقسم وآمر السرية الطبية بسرت.

وعقب قص الشريط تجول الحضور داخل قسم العزل الذي تم تجهيزه بالطرق والاساليب الطبية الحديثة والمعقمة بالقسم الذي يحوي عدد 10 غرف ايواء مجهزة وعدد 4 غرف عناية مجهزة، منها اثنتان مجهزتان بأجهزة التنفس الصناعي وتخطيط القلب واجهزة قياس ضغط الدم والسكر.

وقال الدكتور علي الزرقاء مدير عام المستشفى ان هدا القسم تم تجهيزه بالكامل من قبل إدارة المستشفى والجهود المتواصلة نظرا لأهمية قسم العزل في علاج واستقبال حالات العزل وحالات الامراض السارية لعلاجها.

وطالب مدير عام المستشفى وزارة الصحة والمجلس التسييري للبلدية بضرورة الوقوف مع هدا المستشفى ودعمه وتوفير الإمكانيات والطبية له للقيام بعمله على أكمل وجه.

ومن جهته أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت في كلمة له خلال افتتاح القسم حرص واهتمام بلدية سرت بهذا المستشفى الإيوائي الوحيد بسرت الذي يقدم خدماته الطبية والايوائية والعلاجية للمترددين عليه، مؤكدا دعم ووقوف المجلس مع ادارة المستشفى وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها.

وثمن الجهود المبذولة من ادارة المستشفى والاقسام الطبية في تقديم أفضل الخدمات للمرضى كما قدم شكره للسادة اعضاء مجلس النواب عن سرت على تعاونهم ووقوفهم من اجل مدينتهم.