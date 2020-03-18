الخارجية الليبية تعقد اجتماعا موسعا مع منظمات دولية لمكافحة كورونا

بنغازي-العنوان

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعا تنسيقيا بالشراكة مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، وذلك لمكافحة فيروس كورونا.

وترأس الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، مدير مكتب الوزير السفير عبدالحميد المقيرحي، بحضور مدير إدارة الإعلام الخارجي مالك الشريف.

وتم الاتفاق في الاجتماع التنسيقي، على إلزامية نشر الوعي حول آليات الوقاية من فيروس كورونا، والأعراض المصاحبة له، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ووفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، من أجل الوقاية والتنسيق المشترك مع المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا.

يشار إلى أن الاجتماع شارك فيه، ممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالموضوع منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للتنسيق في الشؤون الانسانية -بنغازي، ومنظمة الإغاثة الدولية، ومنظمة أكتد، والمنظمة الدولية لذوي الإعاقة، والهيأة الطبية الدولية، والمنظمة الدولية للصليب الأحمر.

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، دعت في وقت سابق المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج إلى إتباع التعليمات الصحية الصادرة عن البلدان المقيمين بها.