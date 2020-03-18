أمن مسلاتة تبحث خطط التصدي والوقاية من فيروس كورونا

عقد بمقر ديوان مديرية أمن مسلاتة، أمس الثلاثاء، اجتماع موسع برئاسة مدير الأمن هشام الدويني لبحث وضع آلية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والمعروف علميا ب(كوفيد-19) وطرق الوقاية منه ومكافحته بكافة الطرق.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تفعيل فريق أمني وطبي وإعلامي ومن جهاز الحرس البلدي بالمدينة، وتشكيل غرفة طوارئ للتبليغ عن أية حالات ممكنة، كما تم مناقشة تجهيز مقر للحجر الصحي بمدينة مسلاتة ووضع أرقام طوارئ، والتأكيد على ضرورة التوعية بين المواطنين على أهمية الوقاية وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

من جهته أكد مدير أمن مسلاتة هشام الدويني، بأن المديرية على استعداد وجاهزية تامة وبجميع إمكانياتها لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الخصوص.