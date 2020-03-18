بلديات الواحات تطالب بضبط الحركة في مطارات الحقول النفطية

بحث عمداء بلديات الواحات مع الأجهزة الأمنية وضع آلية وتشكيل لجنة للوقاية من فايروس كورونا وذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بمقر المجلس التسييري لبلدية أوجلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل وآلية مجابهة تفشي مرض فايروس كورونا المستجد، وتشكيل لجنة طوارئ من قبل عمداء البلديات ومديريات الأمن لتطبيق خطة الطوارئ إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية تتولى تقييم الوضع الطبي بمدن الواحات، وإعداد الاحتياجات من مستلزمات طبية ومعدات، وإعداد قائمة الاحتياجات الطارئة والضرورية.

وناقش الحاضرون سبل التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة الأزمة بالحكومة الليبية للحد من التنقل بمطارات الحقول النفطية واتخاذ الاجراءات الطبية الطارئة حيال الوافدين لمنطقة الواحات، وفي الجانب الأمني اتفق الحاضرون على دعم بوابات الأمن لمنطقة الواحات في المدخل الشمالي والجنوبي بفرق طبية وتوفير التجهيزات اللازمة للكشف على الوافدين لمنطقة الواحات لمنع تسلل الفيروس.

وأكد المجتمعون على ضرورة تشكيل لجان اجتماعية لتوعية المواطنين للحد من التجمعات بالمناسبات الاجتماعية وغيرها، كما اتفقوا على الربط بين الإذاعات المحلية بالواحات لبث برامج توعية وإرشادات صحية لتعريف المواطنين بخطر المرض والاحتياجات الواجب اتخاذها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية