اخبار ليبيا الان

الثني يلتقي لجنة بحث المغالطات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، مع اللجنة النيابية المكلفة من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث المغالطات الواردة في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018 ميلادي، بحضور مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.

واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع للردود القانونية التي تثبت المغالطات التي وردت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن أداء الحكومة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الأربعاء، مع بالإدارة المالية في ديوان مجلس الوزراء للاستماع لردود الإدارة المختصة عن المغالطات التي تم دحضها بالمستندات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك