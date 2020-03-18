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الكهرباء تكشف أسباب انقطاع التيار عن بعض المناطق الليبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تعرض خط المشتل بدائرة توزيع العزيزية بإدارة توزيع الجفارة، إلى اعتداء بسرقة اسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 3200 متر، الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية عن 40 محول وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين بالمنطقة.

وقالت الشركة، أنه تم أيضا الاعتداء على خط شرق العلوص بدائرة توزيع قصر خيار بإدارة توزيع المرقب، وسرقة اسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 350 متر، مما سبب ذلك في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يغذي في جزء من منازل المواطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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