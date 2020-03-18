الثني يؤكد على ضرورة تفعيل  قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي

ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري.

الثني أكد بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على ضرورة تفعيل قرار نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.

كما شدد على ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بنقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط لموقعها القانوني في مدينة بنغازي، كما أصدر تعليماته بضرورة تذليل كافة الصعاب وحلحلة كافة المشاكل لتفعيل ذلك بشكل عاجل.

هذا وحضر الإجتماع كل من مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التخطيط ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني ومدير مكتب التخطيط بنغازي إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان مجلس الوزراء.

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