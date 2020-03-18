حملة أمنية في تاجوراء لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من «كورونا»

نفذت دوريات أمنية في تاجوراء حملة تفتيشية موسعة داخل البلدية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

واستهدفت المحال التجارية والمخابز والمقاهي والمختبرات الطبية وصالونات الحلاقة وصالات المناسبات، كما أقفلت بالشمع الأحمر الجهات المخالفة لشروط السلامة العامة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

شارك في الحملة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء رفقة جهاز الحرس البلدي.، حيث أغلقت أمس عددا من المقاهي في تاجوراء، التي لم تستجب للتعليمات الصادرة بشأن الإقفال.

والأحد الماضي، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع عدد من مسؤولي حكومة الوفاق لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

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