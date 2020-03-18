«المركزي» في بنغازي يقلص ساعات العمل في المصارف إلى 3 ساعات

أصدر المصرف المركزي في بنغازي تعليمات إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاثة ساعات.

وتضمنت أن يقتصر الدوام الرسمي على الفترة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، ويجوز في الحلات الايتثنائية مد ساعات الدوام حسب حاجة العمل، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

كما وجه بتبني المصارف العمل بالنظام التناوبي، حيث يخفض عدد الموظفين إلى الحد الأدنى الذي يضمن تسيير العمل اليومي، مشيرا إلى أن هذه التعليمات سارية إلى حين صدور تعليمات جديدة سواء بالإلغاء أو التمديد.

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