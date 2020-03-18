وزارة الصحة تدعو العاملين بالقطاعات الصحية لاتخاذ مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

ليبيا – وجهت وزارة الصحة بالحكومة الليبية العاملين بالقطاعات الصحية اتخاذ مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبد الوهاب بوشوق دعا في تعميم موجه لمختلف المرافق الصحية بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة إلى التقليل قدر الإمكان من المراجعة الشخصية لديوان الوزارة والجهات التابعة لها إلا في حالات الضرورة القصوى واعتماد الوسائل الإلكترونية المتاحة للتواصل مع كافة الإدارات والأقسام بديوان الوزارة وإرسال البريد واستلامه .

وحثت الوزارة على اتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بعملية تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية الأقسام وغرف العنايات والعمليات وأقسام الإسعاف والطوارئ وإيقاف العمل بمنظومة البصمة والعمل بنظام التوقيع اليدوي في سجل الحضور والانصراف.

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